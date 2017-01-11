Сергей Антонов: Подавляющее большинство творческих людей независимо от конкретной профессии - глубоко романтические люди!

16, 17 и 18 января в Большом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского пройдет интересный и очень своеобразный музыкальный фестиваль «Зимние грёзы», приуроченный к 150-летию alma-mater большинства из его участников. Программа всех трех дней на редкость насыщенна и разнообразна. Он придуман молодыми музыкантами и, как написал в своем приветственном слове ректор Консерватории профессор Александр Соколов, «целиком и полностью является их детищем». Профессор, заслуженный артист России дирижер Анатолий Левин назвал этих выдающихся молодых музыкантов, полных энергии и новых идей, гордостью страны! В фестивале вместе с Анатолием Левиным примут участие лауреат международных конкурсов, молодежной премии «Триумф», премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, солистка Московской филармонии пианистка член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина, лауреаты международных конкурсов скрипач Никита Борисоглебский, виолончелист Антон Павловский, кларнетист и дирижер Валентин Урюпин, контрабасист Григорий Кротенко. Вдохновителем идеи создания фестиваля и его артдиректором является известный виолончелист и дирижер Сергей Антонов. Лауреат многих престижных международных музыкальных конкурсов Сергей Антонов выступает с ведущими российскими и европейскими симфоническими оркестрами, дает концерты в США, Канаде, в Европе и в странах Азии, активно гастролирует по городам России, сотрудничает со многими известными музыкантами. В последние годы Сергей выступает не только как виолончелист, но и как дирижер. Фестиваль «Зимние Грезы» - это дебют Сергея в качестве артдиректора. Незадолго до начала фестиваля Сергей Антонов ответил на вопросы нашего обозревателя.

Сергей, вы известный музыкант, обладатель Первой премии и Золотой медали Конкурса П.И. Чайковского 2007 года, лауреат многих престижных международных конкурсов. Наверное, ваши планы, как и у многих знаменитостей, до предела насыщенны. Но вы вдруг решили создать свой, причем, очень необычный фестиваль. Чем это объяснить: вашей творческой нереализованностью или неуемностью души?

На самом деле, конечно, именно творческой неуемностью, которая и заставляет всех музыкантов искать и пробовать новое, расширять собственные границы. Для меня возможность выйти за рамки исполнительской профессии и начать организовывать вместе с друзьями и коллегами собственный фестиваль стало настоящим подарком. Даже просто обсуждать с ними программу, строить планы, репетировать уже было праздником.







Чем вас привлекает такая форма работы, как фестиваль? Чем она отличается от обычного концерта?

Делать фестиваль — это ведь значит делать что-то продолжительное: три вечера мы, артисты и публика, проводим вместе. Поэтому к составлению программы и к собственным выступлениям здесь отношение совершенно иное, чем если бы речь шла об отдельном концерте. Фестиваль — это такое путешествие, которое мы совершим все вместе, и нам бы хотелось, чтобы никто не скучал, и всем было интересно — именно поэтому мы сделали очень разнообразную, яркую и праздничную программу.

Вы посвятили свой фестиваль 150-летию Московский Государственной консерватории. Судя по всему, alma-mater не забывается?

Конечно! Московская Консерватория в душах тех музыкантов, которые там учились, занимает огромное место. Я думаю, еще и поэтому все участники с такой охотой откликнулись на мое приглашение принять участие в фестивале, посвященном юбилею Консерватории, которая во многом, если не во всем, определила нашу судьбу как музыкантов.

Вы активно сотрудничаете с множеством опытных и молодых музыкантов - своих сверстников. Но пригласили для участия в своем фестивале лишь некоторых из них. Чем обусловлен ваш выбор: дружескими чувствами или творческой спецификой фестиваля?

Количество моих друзей музыкантов так велико, что если бы у меня была возможность позвать всех, то получился бы фестиваль продолжительностью не в три, а в тридцать три дня. Поэтому я очень надеюсь, что фестиваль будет жить дальше и что мы будем сотрудничать со многими моими друзьями и коллегами в следующие годы. А состав солистов на этом, первом фестивале обусловлен и творческими идеями, связанными конкретно с этим проектом, и доступностью солистов — у них у всех ведь сложные рабочие графики, потому что все они очень востребованные музыканты.







Учитывали ли вы опыт организации тех многочисленных фестивалей, в которых принимали участие, когда задумали свой?

Безусловно, учитывал, прежде всего, потому, что я первый раз выступаю в качестве артистического директора. Поэтому и я, и команда людей, которая создает этот фестиваль — прежде всего, это директор фестиваля Константин Куров — мы очень внимательно смотрим на опыт наших коллег и, я думаю, еще много лет будем это делать. Конечно, мне невероятно повезло, что уже в первый год существования фестиваля собралась команда людей, которые вдохновлены идеей так же, как и я, и готовы работать день и ночь, чтобы реализовать задуманное. И сказать, что я благодарен им, это ничего не сказать! Без них первого фестиваля «Зимние грезы» просто бы не было. А с ними, я уверен, фестиваль состоится еще не раз.

В чем, на ваш взгляд, состоит сугубо музыкальная изюминка вашего фестиваля?

Музыкальная изюминка фестиваля, в первую очередь, состоит в том, какие музыканты в нем участвуют: состав солистов подобрался потрясающий. Каждый из них — едва ли не лучший представитель русской академической исполнительской школы сегодня. Каждый уже является очень известным и успешным. Каждый обладает огромным количеством наград. Поэтому, конечно, собрать всех вместе в Москве, в Большом зале - это уже большой музыкальный праздник. Именно об этом мы говорили в самом начале, когда только еще обсуждали саму идею, с Анатолием Абрамовичем Левиным — руководителем и главным дирижером Концертного симфонического оркестра Московской Консерватории и потрясающим музыкантом, который вместе со своим оркестром - к моему огромному счастью — принимает большое участие в фестивале. Анатолий Абрамович Левин — совершенно потрясающий музыкант и дирижер — и я с гордостью могу сказать, что он мой друг, и во многом именно благодаря его энтузиазму и поддержке, а также благодаря невероятной поддержке Александра Сергеевича Соколова, ректора Московской Консерватории, этот фестиваль перешел из плоскости идеи в реальность. Для нас для всех огромная честь работать с Анатолием Абрамовичем и его оркестром.







Даже при беглом взгляде на программу фестиваля становится ясно, что это будет музыкальный пир, составленный из самых разнообразных яств. Здесь и Россини, и Дворжак, и Чайковский, и Бернстайн, etc. Вам по вкусу такая эклектичность (в хорошем, конечно, смысле)?

Формат фестиваля как таковой отличается от академического абонементного концерта именно разнообразием представленных произведений. Если мы делаем абонемент, то все должно быть пронизано единой мыслью, нитью, темой. А фестиваль — это разнообразие всего: инструментов, произведений, композиторов, жанров. Поэтому ваше сравнение с яствами и пиром более чем справедливо: мы именно поэтому и выбрали в качестве формы первого и третьего вечеров формат гала-концерта, который позволяет ставить рядом совершенно разноприродные вещи.

Жанр первого вечера фестиваля обозначен довольно оригинально: «творческие дуэли». В чем будут состоять эти дуэли и разработали ли вы «дуэльный кодекс»?

В первом концерте фестиваля собраны те солисты, которые в данный момент активно занимаются как исполнительской, так и дирижерской деятельностью. И мне казалось, что было бы очень празднично, правильно и интересно соединить эти две ипостаси музыкантов. Мы будем постоянно меняться, выступая как в качестве солистов, так и в качестве дирижеров. А наш главный дуэльный кодекс — это наслаждаться творчеством!







Думаю, что всем понятно: профессии музыканта и дирижера кардинально отличаются друг от друга. Известно, что у вас есть определенный опыт дирижерской работы. Есть ли он у ваших молодых коллег?

Конечно! Один из главных участников фестиваля — это Валентин Урюпин, который является главным дирижером Ростовского симфонического оркестра, и много и постоянно дирижирует и в России, и в мире, при этом оставаясь концертирующим кларнетистом. Нас всех часто спрашивают, отходим ли мы от исполнительской деятельности, начав дирижировать? Программа нашего первого вечера, наши творческие дуэли как раз и призваны показать, что дирижирование - это расширение наших творческих поисков и возможностей, и что мы можем совмещать ее с нашей исполнительской деятельностью.







Название фестиваля «Зимние грезы» отражает ваше настроение в это время года или обусловлено характером музыки, которая будет исполняться?

Название фестиваля было связано, прежде всего, конечно, с музыкой Петра Ильича Чайковского: нам хотелось провести параллель с его первой симфонией, которую мы исполним на закрытии фестиваля. Но это название также отражает праздничность самого времени года, когда Новый год и Рождество: не случайно ведь зима для многих из нас — любимое время года.

А вообще вы по своей натуре - романтик, имеете ли склонность к грезам?

Мне кажется, что подавляющее большинство творческих людей независимо от конкретной профессии - глубоко романтические люди, склонные мечтать. И именно эта их склонность и приводит к появлению новых проектов. Так что, обыгрывая ваш вопрос, если бы я не грезил, то и «Зимних грез» бы не было.







Как происходил выбор тех или иных музыкальных произведений для исполнения? Учитывали ли вы предложения участников или руководствовались лишь своими предпочтениями?

Я должен с радостью признать, что одна из отличительных черт этого фестиваля состоит в том, что в составлении программы принимали участие все участники. Мы же хотели сделать наш фестиваль праздником для всех: и для публики, и для артистов, и поэтому постарались учесть желания всех участников. Было много изменений в программе, много дискуссий, но в результате программа получилась очень яркой.

Судя по анонсу фестиваля, программы всех трех дней значительно отличаются друг от друга?

Конечно! Ведь слушатели, которые придут на все три вечера, не должны скучать. Поэтому у нас есть и камерная, и симфоническая музыка и даже художественное слово.

Во второй день вы планируете осуществить необычный литературно-музыкальный проект. Чтение повести Л.Н. Толстого в сопровождении струнного квинтета - это, как мне кажется, очень сложная затея, требующая абсолютной координации действий актера и музыкантов. Не боитесь ли такого эксперимента?

Мы очень волновались и много дискутировали по поводу именно этого проекта, так как сложность здесь заключалась в том, чтобы музыка и художественное слово не заглушали бы, не мешали бы друг другу. Сделать это было нелегко, но нам кажется, что мы нашли очень интересный вариант совмещения музыки и литературного текста. И здесь я должен сказать огромное спасибо режиссеру камерного вечера Сергею Сотникову и замечательному актеру Анатолию Белому, который будет читать повесть Льва Толстого, в то время как мы, музыканты, будем играть «Крейцерову сонату» в очень необычной редакции, которую приписывают самому Бетховену. Это переложение оригинального варианта сонаты, написанной для скрипки и фортепиано, для струнного квинтета с весьма необычным составом: две скрипки, альт и две виолончели. К моему огромному удивлению, эта редакция не является известной для широкой публики, несмотря на свою яркость и оригинальность. Хотя, на мой взгляд, она должна была бы занимать одно из первых мест по востребованности в мире камерной музыки. Так что вся история, связанная с «Крейцеровой сонатой» на нашем фестивале, — это в чистом виде художественный эксперимент.







А вообще часто ли вам в вашей творческой жизни случается экспериментировать?

Безусловно! Ведь именно эксперименты двигают нас вперед в творческом плане.

Намеренно ли вы соединили в программе второго дня фестиваля произведения Бетховена и Шуберта, которого иногда называют продолжателем бетховенских традиций?

Конечно! Именно это было первой причиной. Кроме того 2017 год — юбилейный и для Бетховена, и для Шуберта. Исполняется 190 лет со дня смерти Бетховена и 220 лет со дня рождения Франца Шуберта. И, конечно, пройти мимо таких юбилеев мы не могли, тем более, что октет для духовых и струнных фа мажор Ф. Шуберта не очень часто исполняется в России и нам было интересно его сыграть, потому что это шедевр камерной музыки.

Вы сказали: «Камерная музыка занимает особое место в жизни любого концертирующего музыканта, и для каждого из нас это очень дорогое удовольствие — работать в крупных составах». Извините за нескромный вопрос: почему это - дорогое удовольствие?

Я не имел в виду финансовую сторону вопроса, а то, что это дорого сердцу музыканта, ведь работать с большим количеством коллег и друзей — всегда большой праздник. И в отличие от сонатного музицирования, когда играют только два музыканта, здесь, в октетах, в квинтетах, мы можем работать с большим количеством по-настоящему больших личностей. Вот поэтому это дорогое удовольствие.







В вашем «досье» сказано, что вы гастролирует по городам России в составе трио вместе с Екатериной Мечетиной и Никитой Борисоглебским. Любители вашего творчества могут поинтересоваться: почему в программе нет этого трио!

Это трио, созданное по инициативе Московской Филармонии, очень дорого нам всем, тем более, что 2017 год — это юбилейный год для нашего трио, которому исполняется 10 лет. Но на фестивале мы хотели представить камерную музыку теми произведениями, которые довольно редко исполняются, потому что требуют больших составов — квинтеты, октеты.

Планируются ли на фестивале «бисы»?

Нет.

Завершится фестиваль симфонией молодого П.И. Чайковского «Зимние грезы», которая заканчивается ликующим, оптимистичным финалом. Оптимизм - это ваше кредо?

Мне кажется, оптимизм - это кредо любого человека, тем более, творческого. Ведь мы - музыканты - на самом деле очень тяжело работаем, у нас, действительно, каторжный труд. Поэтому если не смотреть в будущее с оптимизмом, если не мечтать о чем-то новом, если не грезить о том, чего пока нет, станет грустно. А этого не хочется.

Станет ли ваш фестиваль традиционным?

Мы сделаем всё для того, чтобы это произошло.

Беседу вел Павел Подкладов.

Фотографии из архива Сергея Антонова.





