На YIII Международном конкурсе чтецких работ имени А. П. Чехова

Юрий Голышев: Читать Чехова - это миссия!

В Государственном литературно-мемориальном Музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово» вот уже восемь лет ежегодно накануне дня рождения великого писателя проходит уникальная акция - Международный конкурс чтецких работ имени А. П. Чехова. Осуществляется эта акция при поддержке Министерства культуры Московской области, Фонда «Русский мир» совместно с Центральным Домом актёра им. А.А. Яблочкиной. В этом году конкурс проходит с 27 по 29 января. В пятницу в Доме актера состоялся первый конкурсный день, на котором была проведена жеребьевка и выступила половина участников. В этом году их количество составило 42 человека. Студенты и молодые артисты приехали из разных городов России, СНГ и стран Прибалтики, а тема нынешнего конкурса посвящена творчеству А.П. Чехова и Ю.П. Казакова

Параллель эта вполне логична и закономерна. По общему признанию литературных критиков второй половины ХХ века и миллионов читателей Юрий Павлович Казаков, 90-летие которого литературная общественность отметит в августе нынешнего года, является одним из лучших современных продолжателей традиций русских классиков, и, в частности, А.П. Чехова. Поэтому произведения обоих писателей - это превосходный материал для тех, кто решил попробовать себя на поприще художественного слова. Правда, надо сказать, что все же большинство участников конкурса отдало предпочтение творчеству А.П. Чехова. И лишь семь человек выступят с произведениями Ю.П. Казакова. В жюри конкурса входят известные актеры, мастера художественного слова и педагоги страны: заслуженный деятель искусств России, профессор Ирина Промптова, заслуженные артисты России Владимир Павлов, Юрий Дубов, Алексей Кузнецов. Возглавляет жюри один из ведущих мастеров жанра, драматург и актер Мелиховского театра «Чеховская студия» Юрий Голышев. В первый день конкурса в одном из залов Дома актера им. А.А. Яблочкиной он ответил на вопросы нашего обозревателя.







Юрий Иванович, в начале нашей беседы задам не очень обычный вопрос: почему вы сегодня здесь, в Доме актера на открытии Международного конкурса чтецких работ имени Антона Павловича Чехова? Чем он заинтересовал вас - опытнейшего артиста и замечательного мастера художественного слова?

Во-первых, меня интересует сама молодежь: ее умонастроения, ее привязанности, творческие предпочтения. И то, что она выбирает для себя в качестве духовных ориентиров и литературной стилистики. Опыт показывает: как бы ни был востребован артист, ему все равно чего-то недостает. Ведь очень многие великие советские и российские артисты, несмотря на свои напряженные творческие графики, профессионально занимались художественным словом. У них была в этом потребность! Помню, например, битком забитый Концертный зал им. П.И. Чайковского, когда В.М. Шукшина читал М.А. Ульянов. Очевидно, что взыскует душа! Ведь театр не всегда может предложить актеру что-то очень интересное. А время уходит, и нужно восполнять творческий вакуум. И великим спасителем становится наша замечательная литература, которая дает возможность артисту пробовать себя в разных жанрах и амплуа. Люди идут к Пушкину, Достоевскому, Чехову за ответами на насущные вопросы. И находят на них ответы!







Вы уже несколько лет работаете в жюри этого замечательного конкурса. И, как опытный мастер, наверное, можете определить, отличаются ли нынешние молодые чтецы от старых мастеров - родоначальников жанра?

Конечно, какая-то разница между ними есть. Она состоит в том, что молодые актеры-чтецы стараются уходить от пресловутого академизма. В свое время мы были свидетелями борьбы за чистоту жанра в области художественного слова. И многие считали нарушением привнесение в него театральной атрибутики. На заре этого жанра в СССР соседствовали два великих представителя разных школ: В.Н. Яхонтов и Д.Н. Журавлев. Последний исповедовал как раз ту школу «незамутненного исполнения». Он говорил, что наш жанр - это тоже театр, но «театр воображения». Он считал, что чтец должен настолько «пропитаться» материалом, чтобы видеть своим внутренним взором всё происходящее в мельчайших подробностях. Тем более, у такого автора, как А.П. Чехов! Когда артист это видит, тогда отраженным светом видит и слушатель. А сторонником театрализации художественного слова был В.Н. Яхонтов.

А молодые участники конкурса чтецов это видят?

Да, причем, многие. Это условие жанра. Иначе он рушится: чтение становится скучным, и слушатель думает: «Лучше я прочитаю книжку!» Ему тогда не нужен посредник между автором и им самим. А бывает, что он абсолютно необходим. И сегодняшние чтецы, молодые актеры, с большим удовольствием идут на эксперименты, пытаются раздвигать рамки жанра. И это правильно: ограничивать, сужать рамки жанра нельзя! Ведь когда мы в обычной жизни что-то рассказываем, то применяем множество разных приспособлений: жестикулируем, двигаемся, используем мимический аппарат. Словом, побеждает тот, кто выходит рассказывать историю с энтузиазмом личного участия.







Но одно дело личное участие, сопереживание. А как у молодых обстоит дело с качеством подачи материала, т.е. со сценической речью?

Конечно, хотелось бы, чтобы русские люди хорошо владели своим языком. Иногда качество речи оставляет желать лучшего: слова глотаются, неправильно ставятся ударения и т.д. А бывает, что читают великолепно!

Нет ли у вас - опытного мастера - по отношению к ним некоторого снисхождения, дескать, пока молоды, еще пообтешутся, поумнеют?

Нет! Среди них есть удивительные актеры и чтецы, и ты порой только разводишь руками: как это у них получается?! У меня до сих пор не выходит из головы девушка, читавшая на одном из конкурсов рассказ Чехова об учительнице, которая едет на телеге. И вдруг ей мерещится на площадке проезжающего мимо поезда ее мать. Меня (и не только меня!) буквально потрясло то, как девочка-студентка это увидела! В самом ее облике было что-то чеховское…

Нынешний конкурс посвящен А.П. Чехову и Ю. П. Казакову. На открытии вы сказали, что Юрий Павлович является продолжателем творческой стези Антона Павловича. В чем проявляется связь между ними?

Несмотря на то, что писатели творили в разные эпохи, они похожи своей пристальностью вглядывания в жизнь, снайперской точностью характеристик. Юрий Казаков много видел в жизни, жил на Севере, плавал на рыболовецких сейнерах, был заядлым охотником . Я даже хочу на закрытии прочитать часть его рассказа о рыбаках, которые после 9-месячного плавания приехали в Ялту отдохнуть в меру своего понимания этого процесса. И вдруг один из друзей предложил съездить в Музей А.П. Чехова. Рассказ - о том, какое это произвело на них впечатление. И писатель словами одного из друзей говорит о своем отношении к Чехову: «Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю. ... А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере - Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх!» Это трогает до слёз!Если артист в спектакле выступает от лица персонажа, то чтец - от лица автора. Поэтому надо понимать, что читать Чехова - это миссия! Надо понять для себя: имеешь ли ты на это право?! Ты должен совпасть с Чеховым в самом главном: в его неравнодушном отношении к этой жизни, к этим несчастным, бестолковым, нелепым судьбам! К психопатам, которыми наводнены его произведения. К мелочам, к жизненному «мусору», через который он научился как никто другой выражать что-то необыкновенно серьезное, глубокое, осмысленное, неожиданно важное… Если ты сам имеешь интерес «ко всем участникам жизни» (как говорил Н. Г. Помяловский), тогда ты можешь приблизиться к тем авторам, которых берешься читать. И к Чехову, в том числе.Никогда! Потому что Чехов - это бездна! Когда-то я спросил у знаменитого пушкиниста В.С. Непомнящего: как можно всю жизнь заниматься Пушкиным?! Не надоело? Он засмеялся: «Да ты что?! Я освоил - дай Бог! - десять процентов!» Так и Чехов. Он громаден, как жизнь. Недаром Л.Н. Толстой сказал, что Чехов - это Пушкин в прозе. Он беспределен! Можно ли, например, сказать, что мне надоела эта Галактика, надо ее поменять?! Недавно прочитал грандиозное эссе Фридриха Горенштейна о рассказе А.П. Чехова «Новая дача». Я буквально ошалел и тотчас кинулся перечитывать рассказ! Речь идет о благополучном инженере, который решил пойти «в народ», и с какой ненавистью этот народ его принял. И Чехов не стеснялся говорить о таких вещах! Прежде всего, для того, чтобы привлечь к этому внимание, иногда даже укрупняя и гиперболизируя проблему! Писатели, которых причисляют к направлению русского критического реализма, били в набат, призывая людей прозреть и увидеть, на какие пустяки уходит их жизненная энергия! И почему жизнь никак не улучшается?! Мы, конечно, не ждем ответа от писателей. Но точно поставленный вопрос, может быть, гораздо важнее.Я думаю, что не иссякает. Люди находят возможность приехать из дальних краев. Значит, есть тяга к этому. Кроме того, молодые ребята находят поддержку в этих конкурсах. Одобрение их работы, а, тем более, победа - это великое дело! Он приезжает домой лауреатом, это отражается на его карьере. Но самое главное - он идет к людям со своими чтецкими программами, в том числе, в учебных заведениях. Ведь везде есть филармонии. Не все же нам слушать попсу по ящику! Я много читаю именно в школах и других учебных заведениях. И вижу чудесных ребят, которые меня слушают! У них нет времени на чтение. Но они не виноваты. Они живут в эпоху гаджетов. Они в нее «вляпались». И вдруг, когда им читаешь, они с каким-то изумлением, с какой-то радостью начинают воспринимать литературу! И требуют, чтобы я читал им еще и еще! Значит, это в них вызывает живой отклик. В конце я их всегда спрашиваю: «Будете ли читать Чехова?» Они кричат: «Обязательно!»

Завершится Конкурс 29 января 2017 года награждением победителей и большим гала-концертом, посвящённым дню рождения Антона Павловича Чехова, в усадьбе писателя «Мелихово». Начало в 15.00. Вход свободный по предварительной записи на сайте Музея.\

http://www.mosoblpress.ru/43/201483/

Фото из архива Музея-заповедника «Мелихово».





