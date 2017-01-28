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На YIII Международном конкурсе чтецких работ имени А. П. Чехова
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Культура — 28 Января 2017, 16:01
Юрий Голышев: Читать Чехова - это миссия!
В Государственном литературно-мемориальном Музее-заповеднике А.П.Чехова «Мелихово» вот уже восемь лет ежегодно накануне дня рождения великого писателя проходит уникальная акция - Международный конкурс чтецких работ имени А. П. Чехова. Осуществляется эта акция при поддержке Министерства культуры Московской области, Фонда «Русский мир» совместно с Центральным Домом актёра им. А.А. Яблочкиной. В этом году конкурс проходит с 27 по 29 января. В пятницу в Доме актера состоялся первый конкурсный день, на котором была проведена жеребьевка и выступила половина участников. В этом году их количество составило 42 человека. Студенты и молодые артисты приехали из разных городов России, СНГ и стран Прибалтики, а тема нынешнего конкурса посвящена творчеству А.П. Чехова и Ю.П. Казакова
Параллель эта вполне логична и закономерна. По общему признанию литературных критиков второй половины ХХ века и миллионов читателей Юрий Павлович Казаков, 90-летие которого литературная общественность отметит в августе нынешнего года, является одним из лучших современных продолжателей традиций русских классиков, и, в частности, А.П. Чехова. Поэтому произведения обоих писателей - это превосходный материал для тех, кто решил попробовать себя на поприще художественного слова. Правда, надо сказать, что все же большинство участников конкурса отдало предпочтение творчеству А.П. Чехова. И лишь семь человек выступят с произведениями Ю.П. Казакова. В жюри конкурса входят известные актеры, мастера художественного слова и педагоги страны: заслуженный деятель искусств России, профессор Ирина Промптова, заслуженные артисты России Владимир Павлов, Юрий Дубов, Алексей Кузнецов. Возглавляет жюри один из ведущих мастеров жанра, драматург и актер Мелиховского театра «Чеховская студия» Юрий Голышев. В первый день конкурса в одном из залов Дома актера им. А.А. Яблочкиной он ответил на вопросы нашего обозревателя.
Юрий Иванович, в начале нашей беседы задам не очень обычный вопрос: почему вы сегодня здесь, в Доме актера на открытии Международного конкурса чтецких работ имени Антона Павловича Чехова? Чем он заинтересовал вас - опытнейшего артиста и замечательного мастера художественного слова?
Во-первых, меня интересует сама молодежь: ее умонастроения, ее привязанности, творческие предпочтения. И то, что она выбирает для себя в качестве духовных ориентиров и литературной стилистики. Опыт показывает: как бы ни был востребован артист, ему все равно чего-то недостает. Ведь очень многие великие советские и российские артисты, несмотря на свои напряженные творческие графики, профессионально занимались художественным словом. У них была в этом потребность! Помню, например, битком забитый Концертный зал им. П.И. Чайковского, когда В.М. Шукшина читал М.А. Ульянов. Очевидно, что взыскует душа! Ведь театр не всегда может предложить актеру что-то очень интересное. А время уходит, и нужно восполнять творческий вакуум. И великим спасителем становится наша замечательная литература, которая дает возможность артисту пробовать себя в разных жанрах и амплуа. Люди идут к Пушкину, Достоевскому, Чехову за ответами на насущные вопросы. И находят на них ответы!
Вы уже несколько лет работаете в жюри этого замечательного конкурса. И, как опытный мастер, наверное, можете определить, отличаются ли нынешние молодые чтецы от старых мастеров - родоначальников жанра?
Конечно, какая-то разница между ними есть. Она состоит в том, что молодые актеры-чтецы стараются уходить от пресловутого академизма. В свое время мы были свидетелями борьбы за чистоту жанра в области художественного слова. И многие считали нарушением привнесение в него театральной атрибутики. На заре этого жанра в СССР соседствовали два великих представителя разных школ: В.Н. Яхонтов и Д.Н. Журавлев. Последний исповедовал как раз ту школу «незамутненного исполнения». Он говорил, что наш жанр - это тоже театр, но «театр воображения». Он считал, что чтец должен настолько «пропитаться» материалом, чтобы видеть своим внутренним взором всё происходящее в мельчайших подробностях. Тем более, у такого автора, как А.П. Чехов! Когда артист это видит, тогда отраженным светом видит и слушатель. А сторонником театрализации художественного слова был В.Н. Яхонтов.
А молодые участники конкурса чтецов это видят?
Да, причем, многие. Это условие жанра. Иначе он рушится: чтение становится скучным, и слушатель думает: «Лучше я прочитаю книжку!» Ему тогда не нужен посредник между автором и им самим. А бывает, что он абсолютно необходим. И сегодняшние чтецы, молодые актеры, с большим удовольствием идут на эксперименты, пытаются раздвигать рамки жанра. И это правильно: ограничивать, сужать рамки жанра нельзя! Ведь когда мы в обычной жизни что-то рассказываем, то применяем множество разных приспособлений: жестикулируем, двигаемся, используем мимический аппарат. Словом, побеждает тот, кто выходит рассказывать историю с энтузиазмом личного участия.
Но одно дело личное участие, сопереживание. А как у молодых обстоит дело с качеством подачи материала, т.е. со сценической речью?
Конечно, хотелось бы, чтобы русские люди хорошо владели своим языком. Иногда качество речи оставляет желать лучшего: слова глотаются, неправильно ставятся ударения и т.д. А бывает, что читают великолепно!
Нет ли у вас - опытного мастера - по отношению к ним некоторого снисхождения, дескать, пока молоды, еще пообтешутся, поумнеют?
Нет! Среди них есть удивительные актеры и чтецы, и ты порой только разводишь руками: как это у них получается?! У меня до сих пор не выходит из головы девушка, читавшая на одном из конкурсов рассказ Чехова об учительнице, которая едет на телеге. И вдруг ей мерещится на площадке проезжающего мимо поезда ее мать. Меня (и не только меня!) буквально потрясло то, как девочка-студентка это увидела! В самом ее облике было что-то чеховское…
Нынешний конкурс посвящен А.П. Чехову и Ю. П. Казакову. На открытии вы сказали, что Юрий Павлович является продолжателем творческой стези Антона Павловича. В чем проявляется связь между ними?
Если бы вам на каком-то мастер-классе задали вопрос: что, прежде всего, необходимо знать и уметь молодому чтецу, чтобы постараться донести до слушателей его произведения?
Завершится Конкурс 29 января 2017 года награждением победителей и большим гала-концертом, посвящённым дню рождения Антона Павловича Чехова, в усадьбе писателя «Мелихово». Начало в 15.00. Вход свободный по предварительной записи на сайте Музея.\
http://www.mosoblpress.ru/43/201483/
Фото из архива Музея-заповедника «Мелихово».
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